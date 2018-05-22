



Злочинець в Чернівцях погорів викраденні телефону - 22.05.2018 14:12

До Чернівецького відділу поліції звернулася 30-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що під час проїзду в тролейбусі невідома особа викрала з її сумочки мобільний телефон вартістю 6000 гривень.

Поліцейські відразу розпочали пошуки крадія та викраденого майна. В подальшому оперативники отримали інформацію, що до крадіжки може бути причетний один із жителів обласного центру. В ході проведення слідчих дій поліцейські Чернівецького відділу поліції викрили зловмисника.

Ним виявився 42-річний чернівчанин. Останній вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій та наркотики, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадію оголошено підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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