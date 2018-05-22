



Изменены правила выписки рецептов на лекарства - 22.05.2018 12:35

Украинские врачи будут выписывать медицинские рецепты по-другому - новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня, 22 мая 2018 года.

Как заявляют в Министерстве здравоохранения, для внедрения электронного рецепта была создана новая форма, которая будет удобной и для пациентов, и, собственно, для медицинских учреждений.

Врачи, которые осуществляют медицинскую практику в качестве частного лица-предпринимателя, также смогут выписывать рецепты. В то же время, бумажные бланки также будут использоваться для выписки рецептов, пока не будет внедрен электронный рецепт.

Так, рецепт формы ф-1 должен содержать данные врача - название учрежения здравоохранения либо ФИО врача, который работает как частное лицо-предприниматель, адрес; код ЕГРПОУ ибо регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Также должны присутствовать реквизиты лицензии на медицинскую практику либо решение органа лицензирования. Вместо штампа "Стоимость подлежит возмещению" красного цвета будет присутствовать поле "Источник финансирования". Там будет вписываться название муниципальной либо правительственной программы, на основании которой лекарства могут отпускаться на льготных условиях. С помощью данного поля можно будет осуществлять контроль выполнения региональных и правительственных программ.

В бланке также отмечаются данные пациента - фамилия и инициалы, возраст, номер стационарной или амбулаторной карты. По номеру карты в системе e-Health врач получает историю лечения со всеми сопутствующими данными. Кроме того, при наличии пациентов с одинаковыми именами и одной и той же датой рождения номер карты позволит избежать путаницы.

В рецепте название лекарственного препарата отмечается на латыни под названием действующего вещества.

Согласно информации Министерства здравоохранения, бланки рецептов формы ф-1 с красным штампом "Стоимость подлежит возмещению" также могут быть использованы, пока они есть в наличии.

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