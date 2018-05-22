



Известна дата проведения Петровской ярмарки 2018 - 22.05.2018 12:01

Традиционный городской праздник Петровская ярмарка в 2018 году в Черновцах состоится 7-8 июля. Мэр Черновцов Алексей Каспрук подписал соответствующее распоряжение.

Что касается мест проведения, то ярмарочные точки будут располагаться на улицах Головная, Садовая, Ольги Гузар, Ольги Кобылянской, Школьной улице, а также на Центральгной площади, на площади Соборной и Пресвятой Марии. Также улицы Мирона Кордубы и Братьев Руснаков заявлены как резервные.

В местах расположения объектов ресторанного хозяйства при наличии соответствующих лицензий субъектам хозяйствования - участникам Петровской ярмарки разрешено осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками. В то же время, в местах проведения праздничных мероприятий реализация алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре запрещена.

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Информация для размещения в журнале "Петровская ярмарка" - по тел. 050 372-66-77 или по е-мейлу yarmarka-cv@ukr.net.

Звоните! Количество мест для размещения ОГРАНИЧЕНО!

Для объектов хозяйствования вышо поручение об обеспечении надлежащей организации проадаж товаров и услуг с местами торговли, празднично-оформленными с помощью-рекламно-информационных материалов. Также предприсывается соблюдение правил торгового обслуживания населения, санитарных и противопожарных требований.

Контроль недопущения стихийной торговли на локациях участников ярмарки и праздничных мероприятийбудет осуществлять инспекция по благоустройству при исполкоме городского совета. В местах проведения праздничных мероприятий обеспечивть безопасност дорожного движения и общественного порядка будет главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Платиновая Буковина, Черновцы

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