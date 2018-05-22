Про звірку розрахунків з бюджетами

- 22.05.2018 09:26
Про звірку розрахунків з бюджетами

Чернівецька ОДПІ нагадує, що Порядком ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, визначено, що з метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників  за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.    

ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу.

За письмовою заявою суб’єкта господарювання, якому в контролюючому органі відкрито ІКП,  йому надається письмовий документ щодо стану розрахунків за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в довільній формі. Такий письмовий документ видається в термін не пізніше 15-ти робочих днів з дня отримання заяви, в якій суб’єкт господарювання зазначає платежі і період щодо яких здійснюється звірка стану розрахунків з бюджетами, а також нараховані і сплачені суми по цих платежах за вказаний період.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, податкова звірка, стан розрахунків податки

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