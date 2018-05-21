



Украина заявила о выходе из СНГ - 21.05.2018 17:04

По заявлению президента Украины Петра Порошенко, Украина намерена отказаться от пунктов соглашения о сотрудничестве СНГ, которые не отвечают национальным интересам страны. Примечательно, что еще раньше Порошенко подписал указ об отзыве из статутных органов СНГ всех украинских представителей. Кроме того, сообщается и о закрытии постоянного представительства Украины в Содружестве.

Представители Содружества независимых государств отметили, что удивлены инициативой президента Украины. Глава пресс-службы СГ Владимир Никаноров отметил, что сотрудников от Украины в аппарате исполнительного комитета сейчас нет.

Украина отозвала сотрудников в 2014 году, в то время как новые не были назначены. До 2014 года украинские представители в СНГ занимали достаточно высокие должности, в особенности, директор департамента, заместитель главы, заместитель директора департамента.

Владимир Огрызко, возглавлявший в 2007-2009 годах Министерство иностранных дел Украины, отметил, что СНГ отказались осудить российскую агрессию, потому давно назревал вопрос о прекращении сотрудничества с организацией. При этом, со стратегическими партнерами-членами СНГ можно подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве.

Экономисты отмечают, что выход из СНГ никак не скажется на экономике Украины.

Платиновая Буковина

Всі новини