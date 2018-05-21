На Сокирянщині невідомий побив пенсіонерку

- 21.05.2018 16:30
На Сокирянщині невідомий побив пенсіонерку

Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та хуліганства. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уночі, 19 травня, до Сокирянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків села Білоусівка, місцевий житель побив 89-річну пенсіонерку.

На місце події поліцейські з’ясували, що тієї ночі до помешкання жінки, через незамкнені вхідні двері, проник її односельчанин. Після чого зловмисник дерев’яною палицею почав наносити потерпілій тілесні ушкодження та вимагати в неї гроші.

Завдяки небайдужим громадянам та поліцейським Сокирянського відділення поліції розбійника вдалося затримати. Ним виявився 44-річний житель села Білоусівка. Зловмисник дізнався, що напередодні вчинення злочину пенсіонерка отримала пенсію.

Потерпілу з численними травмами та переломом правого передпліччя було госпіталізовано до Сокирянської районної лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Розбійника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: побив пенсіонерку сокирянський район

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Титаник полностью исчезнет через 15-20 лет Фатальное столкновение круизного лайнера "Титаник" с айсбергом, которое привело к крушению корабля, произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года
- 21.05.2018 17:46
Фільтри для води AKVIUS - запорука міцного здоров’я та гарного настрою! Мережа магазинів ТМ «AKVIUS» поповнилася новою торговою точкою - відкрився ще один магазин за адресою вул
- 21.05.2018 17:17
Исполком по вопросам маршруток соберется 23 мая Заседание исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо тарифов на проезд в маршрутках запланировано
- 21.05.2018 17:14
Украина заявила о выходе из СНГ По заявлению президента Украины Петра Порошенко, Украина намерена отказаться от пунктов соглашения о сотрудничестве СНГ, которые не отвечают национальным
- 21.05.2018 17:04
Буковинця затримали за вбивство рідного брата За вчинення кримінального правопорушення зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 21.05.2018 15:58
Китай отправил спутник к темной стороне Луны Китай запустил в космос спутник связи "Цюэцяо", который будет находиться на весьма большом расстоянии от Земли.
- 21.05.2018 15:05
23 мая в парке Жовтневый можно получить бесплатную консультацию врача Ежегодно специалисты Буковинского государственного университета проводят в Черновцах акцию по случаю Дня медицинского работника.
- 21.05.2018 14:48
Российский флот перекрыл 2 тысячи квадратных километров Азовского моря Для украинских кораблей оказалась закрыта большая площадь вод Азовского моря. Российские военные обусловили закрытие морской
- 21.05.2018 14:30
Разведчики ООС взяли в плен троих боевиков на Донбассе 20 мая на Донбассе во время короткого боя украинские бойцы из состава Объединенных сил нанесли противнику существенный урон.
- 21.05.2018 12:18
Интересные факты о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая состоялось одно из наиболее ожидаемых событий для британской королевской семьи - свадьба принца
- 21.05.2018 11:39

Всі новини