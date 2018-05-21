



На Сокирянщині невідомий побив пенсіонерку - 21.05.2018 16:30

Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та хуліганства. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уночі, 19 травня, до Сокирянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків села Білоусівка, місцевий житель побив 89-річну пенсіонерку.

На місце події поліцейські з’ясували, що тієї ночі до помешкання жінки, через незамкнені вхідні двері, проник її односельчанин. Після чого зловмисник дерев’яною палицею почав наносити потерпілій тілесні ушкодження та вимагати в неї гроші.

Завдяки небайдужим громадянам та поліцейським Сокирянського відділення поліції розбійника вдалося затримати. Ним виявився 44-річний житель села Білоусівка. Зловмисник дізнався, що напередодні вчинення злочину пенсіонерка отримала пенсію.

Потерпілу з численними травмами та переломом правого передпліччя було госпіталізовано до Сокирянської районної лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Розбійника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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