



Китай отправил спутник к темной стороне Луны - 21.05.2018 15:05

Китай запустил в космос спутник связи "Цюэцяо", который будет находиться на весьма большом расстоянии от Земли. Еще одной особенностью этого спутника будет его расположение рядом с темной стороной Луны.

Новостное агентство "Синьхуа" сообщило, ссылаясь на Национальное космической управление КНР, что запуск был осуществлен из провинции смычуань, с космодрома Сичан. Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты "Великий поход - 4С".

Ступник отправляется на самую дальнуюю от Земли орбиту, которая будет находиться на расстоянии 455 000 километров от нашей планеты. Расстояние космического аппарата до темной стороны Луны составит 64 тысячи километров.

"Цюэцяо" является спутником связи, однако, он не будет обеспечивать связь для Земли. Его задача - наладить коммуникации и обеспечить связью космические зонды и луноходы, котоыре будут исследовать темную сторону естественного спутника Земли.

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