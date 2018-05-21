



Интересные факты о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 21.05.2018 11:39

19 мая состоялось одно из наиболее ожидаемых событий для британской королевской семьи - свадьба принца Гарри с его избранницей Меган Маркл.

Примечательно, что свадьба во многом отошла от общепринятых традиций. Это доказывает, что британский престол идет в ногу с современностью и готов мириться с изменениями. Так, для Меган Маркл, которая после свадьбы обрела титул Ее Королевского Высочества Герцогини Сассекской, этот брак стал вторым. Ранее она уже состояла в супружеских отношениях, однако, это не остановило принца Гарри. Кроме того, невеста оказалась на три года старше жениха. Еще один момент - Маркл является американкой, в ней течет афроамериканская кровь, но она пошла на уступки ради брака с принцем - в ноябре 2017 года она завершила карьеру актрисы, сменила гражданство на британское подданство, а также сменила конфессию, войдя в англиканскую церковь.

Семья Маркл после помолвки устроила несколько скандалов, в которых оказались замешаны сводные брат и сестра, а также отец Меган. Тем не менее, на этот брак королева Елизавета II дала свое официальное согласие, и свадьба все же состоялась. К слову, к алтарю Меган вел не ее отец, а принц Уэльский Чарльз, отец принца Гарри.

Свадебное платье Меган выбрала от Givenchy, но несмотря на то, что это французский модный дом, дизайнером подвенечного наряда с вышитой вручную пятиметровой фатой стала британка Клэр Уайт Келлер. Это было закрытое платье в пол с длинными рукавами и вырезом-лодочкой. Дополнили свадебный образ украшения - тиара-бандо с центральной брошью-цветком с 10 бриллантами, которая ранее принадлежала королеве Марии, бабушке королевы Елизаветы II, а также браслет и серьги от Cartier.

Второе платье, в котором Меган отправилась на вечерний свадебный прием в дворец Фрогмор, было создано Стеллой Маккартни. Это белое платье в пол оказалось не менее лаконичным, чем подвенечное, но более откровенным - платье открыло плечи невесты.

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