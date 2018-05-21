



На Буковине за неделю зафиксировали две смерти на воде - 21.05.2018 11:18

В Управлении гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации сообщили о двух случаях смерти на водоемах в области.

По информации ОГА, оба случая квалифицируются как несчастные случаи на воде, поскольку на извлеченных из воды телах признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Так, 17 мая в поселке городского типа Кострижевка Заставновского района было в реке Днестр было обнаружено тело мужчины. Позднее полиции удалось установить личность утопленника, которым оказался житель Залещицкого района Тернопольской области, 1972 года рождения.

Спустя два дня, 19 мая, в селе Каменная Сторожинецкого района в местном пруду было обнаружено тело женщины 1955 года рождения, которая была местной жительницей. Полиция устанавливает детали данной смерти.

Платиновая Буковина, Черновцы

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