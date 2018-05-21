



Поезд Черновцы-Сучава запустят с 1 января 2019 года - 21.05.2018 09:19

Заседание рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией прошло в Черновцах. В делегации от Украины принимал участие заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань. Делегацию Румынии возглавила госсекретарь Минтранспорта Румынии Мария Магдалена Григоре.

Стороны обсудили вопросы развития автомобильного сообщения и сообщения по железной дороге между странами, подняли вопрос организации пассажирских и грузовых перевозок, в особенности, касаемо работы пунктов пропуска и пересечения границы, а также взяли во внимание вопросы получения разрешений на двусторонние и транзитные перевозки.

Стороны пришли к соглашению запустить с 1 января 2019 года две пары поездов, то есть, всего четыре состава, в обе стороны, благодаря чему удастся объединить по железной дороге румынский город Сучава и украинские Черновцы. Сообщение будет осуществляться с пересадкой на станции Вадул-Сирет.

Что касается автомобильных перевозок, то стороны решили увеличить общую квоту разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок в течение 2018-2019 годов. Таким образом, украинские перевозчики в ближайшее время получат дополнительно 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений.

По итогам переговоров участники подписали протокол, и в последующих переговорах будут рассматриваться отдельные пункты данного протокола. Речь идет об очередном заседании украинско-румынской Смешанной комиссии по вопросам международных первозок. Данное мероприятие состоится в Киеве в июле текущего года, как сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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