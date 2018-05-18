



В Черновцах вводятся ночные рейсы троллейбусов - 18.05.2018 11:09

Исполняющий обязанности руководителя Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк отметил, что ЧТУ вводит дополнительные вечерние рейсы. Таким было указание городского головы Алексея Каспрука.

Дополнительные рейсы троллейбусов будут запущены уже с ближайшей субботы, 19 мая. Таким образом, последний троллейбус с каждой конечной остановки будет отправляться в парк в 22:50 - 23:00. Первый же рейс будет выезжать с 4:50 - 5:00. Речь идет об остановок на улицах Южно-окружная, Ковальчука, остановки Калиновский рынок и Университет.

Троллейбусы будут функционировать в режиме с дополнительными ночными рейсами до тех пор, пока ситуация с общественным транспортом в Черновцах не наладится. напомним, с 15 мая, то есть, уже четвертый день в городе из-за забастовки по причине проездного тарифа не ходят маршрутки.

Одно из решений сложившейся ситуации предложил мэр. Черновцы могут приобрести коммунальные автобусы, а также увеличить парк троллейбусов.

Отметим, что 18 мая с 8:00 утра перевозчики пригнали маршрутки под стены ратуши , расставив машины по всему периметру Центральной площади, требуя решения проблемы. По заявлениям перевозчиков, выходить на маршруты и работать они готовы, но только после повышения тарифа, который не будет убыточным.

Платиновая Буковина, Черновцы

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