В Черновцах вводятся ночные рейсы троллейбусов

- 18.05.2018 11:09
В Черновцах вводятся ночные рейсы троллейбусов

Исполняющий обязанности руководителя Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк отметил, что ЧТУ вводит дополнительные вечерние рейсы. Таким было указание городского головы Алексея Каспрука.

Дополнительные рейсы троллейбусов будут запущены уже с ближайшей субботы, 19 мая. Таким образом, последний троллейбус с каждой конечной остановки будет отправляться в парк в 22:50 - 23:00. Первый же рейс будет выезжать с 4:50 - 5:00. Речь идет об остановок на улицах Южно-окружная, Ковальчука, остановки Калиновский рынок и Университет.

Троллейбусы будут функционировать в режиме с дополнительными ночными рейсами до тех пор, пока ситуация с общественным транспортом в Черновцах не наладится. напомним, с 15 мая, то есть, уже четвертый день в городе из-за забастовки по причине проездного тарифа не ходят маршрутки.

Одно из решений сложившейся ситуации предложил мэр. Черновцы могут приобрести коммунальные автобусы, а также увеличить парк троллейбусов.

Отметим, что 18 мая с 8:00 утра перевозчики пригнали маршрутки под стены ратуши, расставив машины по всему периметру Центральной площади, требуя решения проблемы. По заявлениям перевозчиков, выходить на маршруты и работать они готовы, но только после повышения тарифа, который не будет убыточным.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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