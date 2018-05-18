Ночной обстрел Троицкого - погибла семья мирных жителей

- 18.05.2018 10:04
Ночной обстрел Троицкого - погибла семья мирных жителей

В Луганской области по селу Троицкое ночью 18 мая российско-террористическими формированиями осуществлялся обстрел. В результате погибли мирные жители.

Обстрел частного сектора поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области произошел ночью пятницы, 18 мая, примерно в 00:30. Один из снарядов угодил в частный дом на улице Кузнечной.

По заявлению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в результате обстрела погибла семья - 39-летний отец семейства и 13-летний сын. 36-летняя мать получила тяжелые осколочные ранения и минно-взрывные травмы и скончалась уже в больнице. Кроме того, старший сын 18-ти лет также был ранен в ногу. Сейчас мальчик находится в медучреждении.

Эта семья, как стало известно, проживала в населенном пункте Мироновское, однако, отправилась в Троицкое на дачу. Обстрел начался ночью, и члены семьи поспешили спуститься в подвал, чтобы переждать. Они находились там в течение долгого времени и поднялись наверх, когда решили, что огонь прекратился. Но в тот момент, когда люди поднялись из подвала, прилетел еще один снаряд, который стал смертельным.

Как сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, прошлой ночью в ходе обстрела в кварталах с мирным населением было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов. Глава Луганской ОВГА отметил, что всей необходимой медицинской и социальной помощью будут обеспечены все пострадавшие.

По факту данного происшествия в Национальной полиции Украины открыли уголовное дело по статье теракт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).

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