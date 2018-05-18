



На трассе Черновцы-Киев произошло смертельное ДТП 18 05 2018 - 18.05.2018 09:46

На трассе Черновцы-Киев на территории Черновицкой области рано утром произошла авария со смертельным исходом.

Как стало известно, ДТП имело место в Новоселицком районе области, недалеко от села Рынгач.



Свидетели происшествия сообщают, что в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля марки Daewoo Lanos. На место происшествия прибыл экимпаж патрульной полиции.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Больше подробностей вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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