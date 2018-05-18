На трассе Черновцы-Киев произошло смертельное ДТП 18 05 2018

- 18.05.2018 09:46
На трассе Черновцы-Киев произошло смертельное ДТП 18 05 2018

На трассе Черновцы-Киев на территории Черновицкой области рано утром произошла авария со смертельным исходом.

Как стало известно, ДТП имело место в Новоселицком районе области, недалеко от села Рынгач.

Свидетели происшествия сообщают, что в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля марки Daewoo Lanos. На место происшествия прибыл экимпаж патрульной полиции. 

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Больше подробностей вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: дтп под черновцами, рынгач дтп 18 05 2018

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