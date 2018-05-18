Перевозчики Черновцов согнали маршрутки под ратушу- 18.05.2018 09:35
Про всему периметру Центральной площади в Черновцах, в особенности, вдоль ратуши, расположились маршрутки, которые пригнали местные перевозчики. Таким образом перевозчики, которые не выводят транспорт на маршруты с 15 мая, требуют у городских властей повышения тарифов.
Десятки автобусов различных маршрутов съехались под ратушу около 8 утра. Транспорт припаркован у стен городского совета на Центральной площади, а также вдоль улицы Ивана Франко.
Представители частных фирм-перевозчиков, как отметил глава Ассоциации перевозчиков Черновцов Николай Альбота, намерены потребовать у мэрии соблюдения закона. Альбота отметил, что в течение четырех дней, когда продолжалась забастовка, никто из городского руководства им не позвонил и не предложил организовать встречу.
Глава Ассоциации перевозчиков отметил, что в мэрии должны рассмотреть и предоставить маршрутчикам тариф, который не будет убыточным, как предприсано законом об автомобильном транспорте.
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