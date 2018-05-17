



Поезд Черновцы-Львов отменили с 21 по 25 мая - 17.05.2018 17:08

В пресс-службе Львовской железной дороги отмечается, что поезд сообщением Черновцы-Львов не будет курсировать в течение пяти дней - с 21 по 25 мая 2018 года.

Рейсы данного поезда было решено отменить в связи с плановым ремонтом локомотива.

В течение указанного периода - с 12 по 25 мая включительно - дизель-поезд ДПКР-2 будет находиться на плановом ремонте. В связи с этим рейсы скоростного поезда НР №702/701 Львов-Черновцы-Львов в эти дни отменены.

Так, 21, 22 и 24 года будут отменены рейсы из Львова в Черновцы (№702), и 22, 23 и 25 мая отменяются рейсы из Черновцов во Львов (№701).

Платиновая Буковина, Черновцы

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