С новым названием Македонии планируют определиться до июня

- 17.05.2018 16:29
С новым названием Македонии планируют определиться до июня

До саммита Европейского Союза, запланированного на июнь, официальные Афины и Скопье намерены прийти к соглашению касаемо нового названия Республики Македония.

С таким заявлением выступил премьер-министр Республики Македония Зоран Заев. По сообщению Заева, он провел встречу с греческим премьером Алексисом Ципрасом в Софии в ходе саммита ЕС - Западные Балканы. Обсуждение премьер-министров касалось решения спора о названии, которое устроило бы обе стороны. Заев отметил, что до окончательного принятия решения необходимо провести обсуждения в каждой из стран.

Согласно требованиям Греции, Македония должна получить новое название, которое будет использоваться как в международном сообществе, так и внутри самого государства.

Для урегулирования конфликта Зоран Зуев предложил четыре варианта нового названия: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Македония (Скопье) и Республика Вардар Македония.

Примечательно, что до 1991 года страна носила название Социалистическая республика Македония, что со стороны Греции не вызывало никаких споров. Только после 1991 года возникли споры о названии, поскольку Греция видит в использовании названия страны узурпацию названия исторической греческой провинции. Отметим, что регион Македония в Греции занимает 25,9% от общей территории страны, и этот регион является вторым по численности населения в стране. Известнейшие греки-уроженцы региона - древнегреческий философ Аристотель, полководец Александр Македонский, а также создатели старославянской азбуки Кирилл и Мефодий.

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