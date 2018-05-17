



России грозят санкции от США за Северный поток-2 - 17.05.2018 15:40

Проект газопровода "Северный поток-2", объединяющий Россию и Германию, может попасть под санкции США. Такое заявление сделали представители Государственного департамента США.

Дело в том, что Соединенные штаты Америки видят в эксплуатации газопровода угрозу безопасности.

Напомним, что в российском Газпроме поделились планами по поводу строительства Северного потока-3 .

По словам представительницы Государственного департамента Сандры Оудкирк, Америка выступает против строительства Северного потока-2. По словам Оудкирк, Россия таким образом стремится распространить и усилить вражеское влияние в странах Европы.

Представитель Госдепа отметила, что поставки газа будут осуществляться в обход территории Украины, зависящей от платы за транзит. Таким образом, "Северный поток-2" позвоит России не только расширить поле влияния, но и установить в Балтийском море оборудование для слежки. Оудкирк отметила, что Соединенные штаты используют все убедительные возможности для того, чтобы положить конец данному процессу. Конгресс разрешил администрации вводить санкции в ответ на проекты газопроводов.

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