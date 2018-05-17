Сколько стоило выступление Melovin на Евровидение- 17.05.2018 15:13
Стоимость выступления представителя Украины MELOVIN на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне составила 2,3 миллиона гривен.
Такие цифры озвучила Наталья Францук, креативный продюсер Национального отбора на Евровидение. Полное финансирование поедки в Потругалию и самого выступления артиста обеспечил телеканал СТБ. Постановкой сценического номера для MELOVIN занимались также специалисты телеканала.
В эти расходы вошла аранжировка песни, сценография, стоимость реквизита, спецэффекты, услуги стилиста и постановщика, а также расходы на проживание команды артиста в Лиссабоне, расходы на транспортировку.
Напомним, что украинский исполнитель MELOVIN в финале Евровидения-2018 занял 17-е место с 130 баллами. От профессионального жюри артист получил 11 баллов, и 119 баллов пришлось на голоса телезрителей.
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