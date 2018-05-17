



Торжественное открытие мурала ко Дню вышиванки в Черновцах 17 05 2018 - 17.05.2018 14:27

В Черновцах 17 мая 2018 отмечается Всемирный день вышиванки. В связи с этим в городе проходит масса праздничных мероприятий.

В рамках празднования на улице Университетской, 24, состоялось торжественное открытие 20-метрового мурала "Заставновская красавица".

На церемонии открытия мурала присутствовали представители городских и областных властей, организаторы и учредители Всемирного дня вышиванки. Открывали мурал его авторы - художники Юрий и Марта Питчук из Ивано-Франковска. Праздник открытия украсила живая музыка, основной тон звучанию которой задали цимбалы.

Сегодня в Черновцах проходит ряд мероприятий ко Дню вышиванки. Подробнее с программой празднования можно ознакомиться здесь .

Платиновая Буковина, Черновцы

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