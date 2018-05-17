В Черновцах официально открыт мурал ко Дню вышиванки 2018- 17.05.2018 13:08
В Черновцах на стене здания по улице Университетской, 24, появился 20-метровый яркий мурал. Создание и официальное открытие мурала приурочено к проведению Всемирного дня вышиванки 2018, который отмечается в нынешнем году 17 мая. Подробнее с программой празднования можно ознакомиться здесь.
Мурал получил название "Заставнянская красавица". В создании принимали участие Юрий и Марта Питчук - художники из Ивано-Франковска. Мурал представляет собой настоящую картину, на которой изображена девушка в вышиванке, характерной для Заставновского района Буковины. Отсюда и соответствующее название. Как отмечают художники, созданную ими девушку зовут София. Вдохновение на создание такого образа Юрия вдохновила вышитая сорочка его тещи - именно такую он и изобразил на мурале.
На голове у девушки - традиционный славянский головной убор намётка, на шее - характерные для буковинского края украшения.
В создании картины мастера использовали фасадные краски, которые не боятся ни дождя, ни снега, они не портятся от низких температур, а значит, мурал надолго станет украшением Черновцов.
Как стало известно, в Черновцах планируетс создать всего 11 муралов - по одному на каждый из районов Черновицкой области, каждый из которых получит свои особые черты. Первым таким произведением стала "Заставнянская красавица", которая уже радует черновчан и гостей города.
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