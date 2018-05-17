В Facebook удалили более 500 млн аккаунтов

- 17.05.2018 12:05
В Facebook удалили более 500 млн аккаунтов

 В Facebook заявили, что каждые полгода будут предоставлять отчеты о соблюдении стандартов сообщества, в которых будет рассказываться об удалении запрещенного контента и аккаунтов-нарушителей. В особенности, речь идет о борьбе с пропагандой терроризма, насилием, наготой, спамом, сексуальной активностью и ненавистной речью.

Так, в первом квартале текущего года в Facebook было удалено 583 миллиона фальшивых аккаунтов. При этом, в четвертом квартале 2017 года этот показатель равнялся 694 миллионам. Кроме того, отмечается, что очень и очень многие профили удаляются еще до завершения процедуры регистрации, а таких также насчитываются миллионы. Такие учетные записи в отчет не вошли.

Для поиска поддельных учетных записей в Facebook используется технология распознавания лиц. Впрочем, данная система может иметь свои недостатки, поскольку изображения профилей с картинками, которые были добавлены всеми пользователями (а их насчитывается более 2,2 миллиардов), система пока что не умеет.

Отчет о соблюдении стандартов сообщества Facebook отмечает, что за изображения сексуальной активности и неприемлемой наготы было удалено 21 миллион элементов контента. Инструменты Facebook обнаружили 96% из удаленного контента. Кроме того, 3,5 миллионов элементов контента с изображением насилия были удалены либо помечены предупреждением. Инструментами Facebook были обнаружены из них 86%. Кроме того, 2,5 миллиона ненавистных сообщений на Facebook были удалены, и из нах система смогла обнаружить 38%.

Компьютерные системы - не самый надежный способ борьбы с фильтрованием ненавистной речи в Facebook, потому для удаления такого контента в основном используют людей. Гай Роузен, который занимает пост вице-президента по управлению продуктами Facebook, отмечает, что для поиска такого контента нейросеть сможет стать эффективной спустя некоторое время, и это произойдет нескоро.

Платиновая Буковина

Ключові слова: удаление контента фейсбук, фейсбук удаление профилей

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