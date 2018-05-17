



Боксера Ломаченко признали лучшим боксером мира - 17.05.2018 10:59

12 мая состоялся поединок украинского боксера Василия Ломаченко против Хорхе Линареса из Венесуэлы. Поединок завершился в 10-м раунде в пользу Ломаченко.

Таким образом, украинец завоевал титул чемпиона мира в легком весе.

Эта победа принесла Ломаченко также первое место в рейтинге боксеров мира по версии ESPN, куда входят боксеры вне зависимости от весовой категории. Рейтинг составляется на основании результатов голосования журналистов ESPN.

Итак, на первом месте рейтинга оказался Василий Ломаченко. Далее в рейтинге расположились казах Геннадий Головкин и американец Теренс Кроуфорд. Предлагаем ниже ознакомиться с первой десяткой рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN.

1. Василий Ломаченко

2. Геннадий Головкин

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Майки Гарсия

6. Срисакет Сор Рунгвисаи

7. Сергей Ковалев

8. Дионтей Уайлдер

9. Наойя Инуэ

10. Кит Турман

Стоит отметить, что журнал The Ring публикует аналогичный рейтинг, и Ломаченко в нем находится только на втором месте.

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