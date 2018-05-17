



Канада выступила с осуждением открытия моста в Крым - 17.05.2018 09:37

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о нарушении со стороны РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, к которому привело строительство Керченского моста в Крым.

Канада выступает с осуждением строительства моста, а также его частичного открытия, которое состоялось во вторник, 15 мая. Канадский МИД также отмечает, что мост послужит укреплению в незаконно аннексированном Крыму российской власти. Фриланд подчеркнула, что открытием Керческого моста Россия осуществила насильственным образом отделение Крыма от Украины.

Христя Фриланд напомнила, что Канада выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждает все нарушающие действия.

Глава канадского МИДа призвала РФ прекратить осуществлять нарушения международных законов и норм.

О нарушении международного права Россиией через строительство Керченского моста заявили также в МИДе Польши. С аналогичным заявлением ранее выступали представители НАТО.

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