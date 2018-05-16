Лучшие способы для ускорения обмена веществ

- 16.05.2018 17:43
Лучшие способы для ускорения обмена веществ

Для того, чтобы держать свое тело в форме, иметь хорошую и чистую кожу, необходимо правильно питаться. Любой специалист подтвердит - именно пища и то, как мы ее употребляем, поможет похудеть или наоборот, набрать вес. И наибольшую роль в том, как мы выглядим и чувствуем себя, играет обмен веществ.

Согласитесь, вы наверняка слышали о том, что люди с быстрым обменом вещест много едят и при этом не поправляются. В то же время, некоторым достаточно буквально посмотреть на сдобную булку и уже поправиться на килограмм. Во втором случае тоже речь идет об обмене веществ, правда, замедленном или нарушенном, когда килограммы набираются буквально из ничего, даже когда человек не так много и ест.

Обмен веществ, или метаболизм, вполне можно разогнать, и для этого следует применять на практике несложные правила. Стоит попробовать, чтобы убедиться - эти советы действительно работают.

Перед приемом пищи рекомендуется выпить полстакана воды - за 30-15 минут, но не раньше. Вторую половину стакана выпейте через 15 минут после еды. Перед завтраком вода поможет запустить пищеварительную систему.

Пересмотрите свое меню, снизив калорийность еды и насытив ее свежими овощами. Старайтесь есть каждые два часа, однако, собирая для себя маленькие порции.

Вода, которую вы пьете, станет еще полезней для кишечника, если добавить в нее пару капель лимона.

Не только еда способна изменить ваш метаболизм в лучшую сторону. Отлично работает также контрастный душ. Утром и вечером эта процедура будет крайне полезной, поскольку она улучшает крообращение. Полезно принимать контрастный душ и утром, и вечером.

Не отказывайте себе в удовольствии в ванне. Чтобы отлично расслабиться, снять напряжение с мышц и суставов, разгладить кожу и ускорить метаболизм, достаточно добавить в воду для ванны несколько капель эфирного масла можжевельника. Помимо всех положительных свойств, это эфирное масло также имеет приятный хвойный аромат.

Почаще двигайтесь, разминайтесь, особенно, если у вас сидячая работа. Почаще гуляйте на свежем воздухе, выбирайте лестницу вместо эскалаторов и лифтов, если удается.

Проследите за своим самочувствием, начав работу над ускорением обмена веществ. Изменения не заставят себя ждать, и уже через неделю-полторы вы сможете заметить первые результаты. Кожа станет подтянутей и чище, появится здоровый цвет лица, вы станете меньше уставать, а лишний вес постепенно будет исчезать.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обмен веществ как ускорить, как улучшить метаболизм, метаболизм и похудение

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