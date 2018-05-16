



Рекламу лекарств в Украине планируют запретить - 16.05.2018 17:14

По сообщению исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, был разработан законопроект по ограничению рекламы лекарственных препаратов.

По словам Супрун, реклама лекарств является плохим советником, так как она рассчитана на людей в поиске легкого и быстрого выздоровления, а не на специалистов здравоохранения.

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что от общего количества рекламы на украинском телевидении доля рекламы лекарств составляет 50%. Отсюда показатели по самолечению, которым занимаются 69% украинских граждан. При этом, большинство из самых популярных в Украине препаратов являются симптоматическими или сопутствующими. Всего три из десяти популярных препаратов в Украине - это именно лекарства.

Супрун отметила, что в министерстве был разработан законопроект, предусматривающий четкий контроль за содержанием рекламы лекарст. В первую очередь, нужно избежать манипулированием информации о препарате и его свойствах. Проект сначала будет презентован общественности, далее он будет представлен представителям медицинского сообщества, а потом - фармакологическим производителям.

Так, согласно данному законопроекту, предполагается запрет рекламы нетрадиционной медицины и целительства; привлечения актеров и известных личностей к рекламированию препаратов в образе медработников. Запрещается информация о том, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей. Кроме того, реклама препарата должна полностью соответствовать инструкции о его применении.

За нарушение закона предусматриваются штрафные санкции для телевизионных компаний.

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