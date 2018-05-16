Рекламу лекарств в Украине планируют запретить

- 16.05.2018 17:14
Рекламу лекарств в Украине планируют запретить

По сообщению исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, был разработан законопроект по ограничению рекламы лекарственных препаратов.

По словам Супрун, реклама лекарств является плохим советником, так как она рассчитана на людей в поиске легкого и быстрого выздоровления, а не на специалистов здравоохранения.

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что от общего количества рекламы на украинском телевидении доля рекламы лекарств составляет 50%. Отсюда показатели по самолечению, которым занимаются 69% украинских граждан. При этом, большинство из самых популярных в Украине препаратов являются симптоматическими или сопутствующими. Всего три из десяти популярных препаратов в Украине - это именно лекарства.

Супрун отметила, что в министерстве был разработан законопроект, предусматривающий четкий контроль за содержанием рекламы лекарст. В первую очередь, нужно избежать манипулированием информации о препарате и его свойствах. Проект сначала будет презентован общественности, далее он будет представлен представителям медицинского сообщества, а потом - фармакологическим производителям.

Так, согласно данному законопроекту, предполагается запрет рекламы нетрадиционной медицины и целительства; привлечения актеров и известных личностей к рекламированию препаратов в образе медработников. Запрещается информация о том, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей. Кроме того, реклама препарата должна полностью соответствовать инструкции о его применении.

За нарушение закона предусматриваются штрафные санкции для телевизионных компаний.

 

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Ключові слова: реклама лекарств, запрет рекламы лекарств, министерство здравоохранения Украины

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