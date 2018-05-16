За забастовку перевозчиков в Черновцах накажут штрафом- 16.05.2018 16:35
В отделе транспорта связи и энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета рассказали, что на перевозчиков, которые устрили забастовку, составлены акты о нарушении, которые ведут к взыскани штрафов. Напомним, что маршрутки в связи с забастовкой черновицких перевозчиков не ходят уже два дня - 15 и 16 мая.
Как стало известно, письменные сообщения о применении штрафов были направлены двадцати перевозчикам, работающим по временым соглашениям. В сообщениях указано нарушение, размер штрафа, а также банковские реквизиты для оплаты.
Так, штраф представляет собой 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, и каждые 50 минимумов взыскиваются за каждое нарушенное условие временного Договора. Указанную сумму перевозчики должны оплатить на указанный в сообщении счет. Деньзи взимаются в счет городского бюджета Черновцов. Время, предоставляемое на уплату штрафа - 10 рабочиз дней со дня получения сообщения.
Работающим по постоянным договорам перевозчикам, которые не обеспечили в указанные дни работу транспортных средств на маршруте, были направлены сообщения о расторжении соглашений.
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