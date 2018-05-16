В Черновцы прибудут еще два троллейбуса из Днепра- 16.05.2018 14:51
Как сообщают в Черновицком троллейбусном управлении, на маршрутах 16 мая в Черновцах работает 62 троллейбуса. Для удобства пассажиров было решено временно изменить маршрут троллейбуса №11, который курсирует теперь от остановки "Космо" в микрорайоне Садгора до остановки Дрожзавод.
Кроме того, ориентировочно 18 мая в Черновцы прибудут еще два новых троллейбуса "Днепр-203", такие же, как и предыдущие два, обслуживающие сейчас маршрут №11. Сегодня троллейбусы отправились из Днепра в сторону Черновцов. Ориентировочно на маршруты новые машины могут выйти с 29 мая.
По словам исполняющего обязанности коммунального предприятия Черновицкое троллейбусное управление Михаила Олексюка, сервисная группа для обкатки и тестирования новых троллейбусов прибудет в Черновцы на следующей неделе. Мастерам предстоит настроить аппаратуру машин, предназначенных для работы в условиях отсутствия контактной сети. Также специалисты обкатают транспорт на самых тяжелых участках дороги, к которым относится подъем на улице Гагарина.
Новые троллейбусы присоединятся к маршруту №11. Это позволит сократить интервал движения транспорта на указанном маршруте до получаса.
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