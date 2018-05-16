На юге Италии в ДТП погибло двое буковинцев- 16.05.2018 14:10
13 мая на юге Италии, в районе города Варезе, произошла дорожная авария, в результате которой погибло двое украинцев из Черновицкой области.
По информации соотечественницы погибших Оксаны Трапани-Гаденко, которая в настоящее время живет в Италии, в салоне авто пребывало пятеро граждан Украины. По неизвестным причинам автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
Один из погибших - 34-летний уроженец села Росошаны Руслан Бузило. Он проживал в Кельменцах. У него осталась жена и двое детей.
Второй погибший - житель села Коленковцы Хотинского района, 49-летний Виктор Томаш.
За рулем автомобиля находился односельчанин Томаша. В результате ДТП мужчина травмировал руку. В настоящее время его прооперировали.
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