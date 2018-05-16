Поліція повернула чернівчанці викрадений гаманець- 16.05.2018 12:59
15 травня до Чернівецького відділу поліції звернулася 41-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідома особа під час проїзду у тролейбусі викрала з її сумочки гаманець з грошима.
Поліцейські відразу розпочали пошуки крадія. В ході проведення розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку на одній із вулиць міста швидко спіймали зловмисника.
Ним виявився 41-річний житель Чернівців. Крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та відбував покарання у місцях позбавлення волі.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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