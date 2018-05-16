В Украине упростят процедуру оформления больничных

- 16.05.2018 11:35
В Украине упростят процедуру оформления больничных

В Минздраве отмечают, что процедура оформления и получения больничного в Украине изменится и станет максимально простой.

По словам заметителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, оформлять больничный не нужно будет непосредственно врачу. Дело в том, что вопрос с больничным касается больше социальных выплат, нежели непосредственно лечения, потому врачей могут освободить от необходимости оформлять больничные.

Самому врачу нужно будет лишь засвидетельствовать факт заболевания. Кроме того, у врача отпадет необходимость осуществлять выезд на дом пациента только для того, чтобы оформить листок недееспособности, то есть больничный.

То есть, как отметил замминистра, после выздоровления и выхода человека на работу, сам работодатель будет ставить в электронной форме больничного отметку о том, что работнику больше не нужен больничный, и он уже вышел на работу. Над созданием специальной системы работает украинский Минздрав, Министерство социальной политики и Фонд социального страхования.

Ориентировочно предполагается, что новую систему выписки больничных могут доработать до конца года.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: больничные в украине, медицинская реформа украина

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