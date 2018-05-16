



16 мая на Западной Украине - штормовое предупреждение - 16.05.2018 10:36

На среду, 16 мая, в Украине синоптики прогнозируют штормовое предупреждение.

Так, наиболее сложные погодные условия ожидаются в западных областях страны, как отмечают представители Украинского гидрометцентра.

В Закарпатской области, а также на Львовщине и Ивано-Франковщине сегодня ожидаются сильные дожди.

Кроме того, также местами ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду, в то время как в высокогорье Карпат ожидается вплоть до 25-30 метров в секунду.

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