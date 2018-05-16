Расторгнуты договора со всеми черновицкими перевозчиками- 16.05.2018 09:46
Действие всех договорв с частными перевозчиками в Черновцах прекратил Черновицкий городской совет. То есть, были разорваны все договора с частниками, обеспечивавшими маршрутные перевозки пассажиров по городу.
Такое заявление озвучил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
По словам городского головы, троллейбусы в течение прошлого дня, 15 мая, обеспечили нормальную работу транспорта. Что касается проблем с перевозками, то они возникли для окраин города, а именно - микрорайонов Роша, Роша-Стынка, Каличанка и Садгора.
Каспрук отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с перевозчиками из области, и есть готовность к подписанию договоров. Основные условия - наличие исправных и чистых автобусов, с GPS-навигаторами, а также движение в соответствии с определенным графиком. За перевозки пассажиров льготных категорий городской совет будет выплачивать компенсации.
Напомним, частные перевозчики в Черновцах 15 мая устроили забастовку, заявив, что не выйдут на маршруты до тех пор, пока тариф на проезд не будет повышен с 4 до 5 гривен. В среду, 16 мая, забастовка продолжается. На остановках образовываются очереди, поскольку несмотря на увеличение количества троллейбусов на маршрутах, не всем удается сразу зайти в транспорт. Осложняют ситуацию также погодные условия - в Черновцах идут дожди.
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