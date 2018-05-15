Перевозчики могут продолжить забастовку и 16 мая

- 15.05.2018 16:51
Перевозчики могут продолжить забастовку и 16 мая

В Черновцах перевозчики на автобусных маршрутах устроили забастовку 15 мая, которая, судя по всему, продолжится и завтра, 16 мая. Сегодня ни одна маршрутка не вышла на рейс, но в ЧТУ пообещали увеличить количество троллейбусов.

Также 15 мая планировалось заседания исполкома Черновицкого городского совета, на котором предполагалось рассмотрение вопроса о повышении тарифов на проезд. Как стало известно, в городском совете рассмотрение тарифа на проезд перенесли на конец дня. Чиновники могут и не успеть принять по данному вопросу решение.

В связи с этим забастовка маршрутчиков продолжится. Как ранее заявлял глава Ассоциации перевозчиков Черновцов Николай Альбота, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока решение не будет принято. Никаких санкционных мер перкевозчики не боятся, поскольку, по их словам, они и так глубоко в долгах.

Как отметила член исполкома Антонина Бабюк, на повестке дня имеются другие, более важные вопросы, потому тарифный вопрос было решено перенести на конец дня. Впрочем, по словам Бабюк, в наличии всех документов для рассмотрения этого вопроса нет. Дело в том, что расчеты для повышения тарифов предоставили всего два перевозчика в Черновцах, и не были предоставлены никакие предложения от перевозчиков касаемо улучшения. В соответствии с законом, перевозчики должны были предоставить в департамент расчеты. После должна проводиться тарифная комиссия, общественные слушания и вынесение проекта решения на исполком. В данном случае вся процедура была проигнорирована, и перевозчики решили организовать забастовку.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, в Черновцах были выведены дополнительные троллейбусы на маршруты. Наиболее напряженная ситуация в Черновцах сложилась с окраинами. Мэру Черновцов предложили отыскать предпринимателей, которые располагают автобусами, и срочно подписать с ними соглашение.

Платиновая Буковина, Черновцы

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