Путин открыл Крымский мост- 15.05.2018 15:53
Во вторник, 15 мая, состоялось открытие Крымского моста. Российские телеканалы показали церемонию открытия в прямом эфире.
В открытии моста принял участие президент России. Сначала Путин побывал в центре управления, где круглосуточно будет осуществляться контроль эксплуатации мостом, пообщался с сотрудниками. После глава РФ сел за руль КаМАЗа и вместе с колонной строительной техники проехал по мосту.
Отмечается, что утром 16 мая по Крымскому мосту будет открыто движение для автомобилей.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на открытие моста в Крым. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что строительство моста осуществлялось незаконно, с нурашением суверенных прав Украины, на оккупированной территории. Кроме того, строительство объекта оказывает отрицательное влияние на судоходство, лов рыбы и окружающую среду в целом.
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