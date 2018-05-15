



Крестный ход в Черновцах 20 05 2018 - 15.05.2018 15:31

В поддержку Единой Поместной Православной Церкви в Черновцах состоится Крестный ход.

Мероприятие запланировано на воскресенье, 20 мая.

Отметим, что шествие верующих начнется от храма преподобной Параскевы Сербской, что на улице Заньковецкой, 22, в 14:00. Участники шествия отправятся на Соборную площадь, где примут участие в молебне за Дениую Поместную Православную Церковь в Украине. Весь маршрут шествия будет проходить от улице Заньковецкой через Головную, Героев Майдана, Соборную площадь, улицу Ивана Франка, улицу Почтовую, и завершится на площади Филармонии.

В этот же день в 16:30 в зале Черновицкой областной филармонии состоится концерт "Бога слава, Героям честь", в рамках которого прозвучит музыка духовно-патриотической тематики.

Платиновая Буковина, Черновцы

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