Сгоревший ТЦ в Кемерово начали сносить- 15.05.2018 15:03
В российском Кемерово сносится печально известный торговый центр "Зимняя вишня". Напомним, 25 марта в этом торговом центре возник пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе и 41 ребенок.
Сначала был осуществлен демонтаж вспомогательной постройки ТЦ, где находились автомойка и сауны. В целом, комплекс "Зимняя вишня" включает в себя семь зданий, построенных из железобетона и кирпича.
Сергей Цивилев, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области, сообщил, что здание торгового центра не может эксплуатироваться, так как находится в аварийном состоянии.
Группа компаний "Реформа" из Екатеринбурга осуществляет демонтаж здания.
На месте торгового центра предлагается обустроить сквер с часовней или памятником. Работы по благоустройству территории предполагается завершить до 1 сентября нынешнего года.
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