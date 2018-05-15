



Украина вскоре может стать степной страной - 15.05.2018 12:07

Климат в Украине продолжает меняться, и особенно заметным это стало по аномально жаркой весне, которая ознаменовалась по-настоящему летней погодой. Климатические изменения, к сожалению, уже носят необратимый характер, и в ближайшем будущем территория Украины может трансформироваться в степь.

С неблагоприятным прогнозом нас знакомит Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра.

По словам Адаменко, есть большая вероятность того, что украинская лесостепь в течение ближайших 20 лет может превратиться под влиянием климатических зменений в степь. Все дело в повышении среднегодовой температуры, которое происходит повсеместно, а не только в Украине. Если на территории Украины до 2000 года потепление было ощутимо зимой, то уже после 2000 повышение температуры припадало на летние месяцы.

Специалист отметила, что весна отличается резкими скачками температуры - тепло чередуется с холодом. С вероятностью в 90% летом погода будет аномально жаркой.

Татьяна Адаменко отметила, что в Черкасской и Полтавской областях уже воцаряется климатическая зона северной степи. На территории южной степи, что в Херсонской области, отмечается постепенное опустынивание. Южные территории Херсонской области по уровню влаги в почве могут сравниться с африканской пустыней Калахари.

Климатологи сообщают, что в Украине в ближайшее время ожидается учащение возникновения аномальных климатических явлений, которые не характерны для определенного времени.

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