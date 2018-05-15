



Сегодня вдоль Земли пролетит огромный астероид - 15.05.2018 11:21

Во вторник, 15 мая, вдоль Земли на довольно близком расстоянии пролетит крупный астероид, размерами который оценивается в нечто среднее между статуей Свободы и Пизанской башней.

Расстояние, на которое астероид 2010 WC9 приблизится к нашей планете, ученые отмечают как безопасное. Данный астероид не представляет для землян никакой опасности.

В NASA отметили, что объект движется со скоростью порядка 200 метров в секунду (порядка 720 километров в час). Расстояние, на которое объект 2010 WC9 приблизится к Земле, составит половину расстояния между нашей планетой и Луной. На максимально малое расстояние астероид приблизится к нашей планете в 18:00 по восточному времени.

По сравнению с упавшим в 2013 году в России Челябинским метеоритом, данный объект меньше в размерах. В то же время, траектория движения астероида не позволит ему вылететь в сторону Земли. Наблюдения за полетом 2010 WC9 можно осуществлять в небольшой телескоп.

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