



Летние каникулы 2018 в Украине - 15.05.2018 10:57

Праздник последнего звонка в 2018 году в Украине состоится 25 мая. Это означает, что у большинства украинских школьников уже со следующего дня, 26 мая, начнутся летние каникулы.

В то же время, в Украине Министерство образования и науки предоставляет рекомендации касаемо длительности учебного года и каникул, потому каждое учебное заведение, исходя из тех или иных факторов, может изменять длительность каникул и учебного года в допустимых норм.

Так, независимо от подчинения, типа и формы собственности общеобразовательного учебного заведения, учебный процесс должен быть завершен не позднее 1 июня. Несмотря на то, что у выпускников 9 и 11 классов также начинаются каникулы, им еще предстоит в начале лета сдавать итоговые аттестации и ЗНО.

Традиционно летние каникулы - самые длительные в учебном году, и продлятся они до 31 августа. Новый учебный год стартует 1 сентября.

В Украине длительность осенних, зимних и весенних каникул составляет суммарно не менее 30 дней в течение учебного года. Собственно, учебный год состоит из двух семестров, первый в ракмках текущего учебного года начался 1 сентября 2017 года и закончился 22 декабря 2017 года, второй семестр завершится 25 мая 2018 года.

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