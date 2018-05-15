



Прогноз погоды на лето 2018 в Украине - 15.05.2018 10:10

Несмотря на раннее наступление тепла в Украине, самого лета ожидается мало. Как отмечают синоптики, в нынешнем году также прогнозируется ранний приход осени.

Как поделилась профессор Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеоинститута, во второй половине мая ожидается теплая и даже жаркая погода, несмотря на наступившее похолодание. В июне прогнозируются обильные дожди, но в пределах нормы, ничего экстраординарного ожидать не стоит. Июлья также будет относительно спокойным, лишь в конце месяца и в начале следующего возможны отдельные жаркие дни. Также не стоит исключать и моментов внезапного похолодания и снова потепления.

В августе с начала месяца также синоптики прогнозируют обильные осадки, и довольно быструю смену характера погоды на осенний.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, будущим летом ожидаются самые настоящие температурные качели. В особенности, резкие перепады возможны в течение второй половины июня. При этом, в третьей декаде июня даже могут быть возможны бури.

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