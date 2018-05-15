



Северная Корея начала демонтаж ядерного полигона - 15.05.2018 09:50

КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери, о чем сообщает исследовательская группа при Университета имени Джона Хопкинса, США. На сайте 38 North біл опубликован отчет с соответствующей информацией. Кроме того, 7 мая были получены снимки со спутника, свидетельствующие о начале демонтажа полигона.

Здание, которое могло быть инженерным офисным зданием, было разрушено в период с 20 апреля по 7 мая. Также сообщается о возможном демонтаже контрольно-пропускного пункта, расположенного неподалеку от северного портала, где в течение последних пяти лет осуществлялись ядерные испытания под землей. Ведущие к туннеям рейки для тележек также были частично демонтированы.

В сообщении экспертов отмечается, что с начала анализа были снесены несколько важных зданий, которые располагались рядом с северным, западным и южным въездами. Демонтированы некоторые рельсы. Кое-какие из горных тележек либо опрокинуты, либо разорбраны, также отсутствуют несколько небольших навесов вокруг участка. В то же время, без изменений остаются наиболее важные сооружения вокруг объекта. Речь идет о самых крупных зданиях в командном центре, а также в районе главной административной зоны поддержки. Не были окончательно закрыты некоторые туннельные подъезды.

Напомним, Пхеньян заявлял о закрытии ядерного полигона в период с 23 по 25 мая, в зависимости от погоды. В рамках демонтажа предполагается обрушения взрывами всех туннелей, ликвидация всех условий для наблюдения, блокирование входов, устранение помещений для исследований и постов охраны.

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