Северная Корея начала демонтаж ядерного полигона

- 15.05.2018 09:50
Северная Корея начала демонтаж ядерного полигона

КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери, о чем сообщает исследовательская группа при Университета имени Джона Хопкинса, США. На сайте 38 North біл опубликован отчет с соответствующей информацией. Кроме того, 7 мая были получены снимки со спутника, свидетельствующие о начале демонтажа полигона.

Здание, которое могло быть инженерным офисным зданием, было разрушено в период с 20 апреля по 7 мая. Также сообщается о возможном демонтаже контрольно-пропускного пункта, расположенного неподалеку от северного портала, где в течение последних пяти лет осуществлялись ядерные испытания под землей.  Ведущие к туннеям рейки для тележек также были частично демонтированы.

В сообщении экспертов отмечается, что с начала анализа были снесены несколько важных зданий, которые располагались рядом с северным, западным и южным въездами. Демонтированы некоторые рельсы. Кое-какие из горных тележек либо опрокинуты, либо разорбраны, также отсутствуют несколько небольших навесов вокруг участка. В то же время, без изменений остаются наиболее важные сооружения вокруг объекта. Речь идет о самых крупных зданиях в командном центре, а также в районе главной административной зоны поддержки. Не были окончательно закрыты некоторые туннельные подъезды.

Напомним, Пхеньян заявлял о закрытии ядерного полигона в период с 23 по 25 мая, в зависимости от погоды. В рамках демонтажа предполагается обрушения взрывами всех туннелей, ликвидация всех условий для наблюдения, блокирование входов, устранение помещений для исследований и постов охраны.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ядерная программа кндр, разоружение кндр, Ким Чен Ын мир

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Расторгнуты договора со всеми черновицкими перевозчиками Действие всех договорв с частными перевозчиками в Черновцах прекратил Черновицкий городской совет. То есть, были
- 16.05.2018 09:46
Додатки до декларації з ПДВ оновлено - Чернівецька ОДПІ Міністерство фінансів України наказом від 23.03.2018 №381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від
- 16.05.2018 09:30
Обострение ситуации на Донбассе - погиб один украинский боец Как сообщают в оперативном штабе операции Объединенных сил на Донбассе, в течение прошедших суток 15 мая после 16:00
- 16.05.2018 09:24
Почему люди не любят звучание своего голоса Наверное, каждый из нас удивлялся тому, насколько странно собственный голос звучит в записи. Как утверждают ученые, восприятие своего голоса со стороны - вовсе не одно и то же, как восприятие голоса, когда вы говорите.
- 15.05.2018 17:48
Перевозчики могут продолжить забастовку и 16 мая В Черновцах перевозчики на автобусных маршрутах устроили забастовку 15 мая, которая, судя по всему, продолжится и завтра, 16 мая
- 15.05.2018 16:51
В Донецке боевики стягивают танки На Донбассе боевики формирования "ДНР" продолжают осуществлять обстрелы из различных видов вооружения позиции украинских военных, а также жилые районы. Это ведет к обострению конфликта в регионе.
- 15.05.2018 16:24
Путин открыл Крымский мост Во вторник, 15 мая, состоялось открытие Крымского моста. Российские телеканалы показали церемонию
- 15.05.2018 15:53
На Буковині знайшли вибухівку та артзнаряд За зберігання вибухонебезпечних предметів порушнику загрожує кримінальна відповідальність.
- 15.05.2018 15:43
Крестный ход в Черновцах 20 05 2018 В поддержку Единой Поместной Православной Церкви в Черновцах состоится Крестный ход.
- 15.05.2018 15:31
Сгоревший ТЦ в Кемерово начали сносить В российском Кемерово сносится печально известный торговый центр "Зимняя вишня". Напомним, 25 марта в этом торговом
- 15.05.2018 15:03

Всі новини