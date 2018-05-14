На Буковині в багатоповерхівці виявили вибухові пристрої- 14.05.2018 17:38
Поліцейські проводять перевірку по даному факту та встановлюють походження знахідки.
14 травня о 12 годині 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із житлових будинків міста Кіцмань виявили підозрілий пакет.
На місце події відразу виїхали працівники вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, особовий склад Кіцманського відділу поліції, підрозділ Управління державної служби надзвичайних ситуацій, швидка медична допомога та відповідні комунальні служби.
Під час обстеження вибухотехніки виявили на першому поверсібагатоповерхівки, в організованому мешканцями будинку стихійному смітнику, у пакеті корпус від противотанкової гранати РКГ-3 та артилерійский снаряд 30 калібру.
Евакуація мешканців будинку не проводилася. Знайдені вибухонебезпечні предмети поліцейські вилучили.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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