



На Буковині в багатоповерхівці виявили вибухові пристрої - 14.05.2018 17:38

Поліцейські проводять перевірку по даному факту та встановлюють походження знахідки.



14 травня о 12 годині 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із житлових будинків міста Кіцмань виявили підозрілий пакет.

На місце події відразу виїхали працівники вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, особовий склад Кіцманського відділу поліції, підрозділ Управління державної служби надзвичайних ситуацій, швидка медична допомога та відповідні комунальні служби.

Під час обстеження вибухотехніки виявили на першому поверсібагатоповерхівки, в організованому мешканцями будинку стихійному смітнику, у пакеті корпус від противотанкової гранати РКГ-3 та артилерійский снаряд 30 калібру.

Евакуація мешканців будинку не проводилася. Знайдені вибухонебезпечні предмети поліцейські вилучили.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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