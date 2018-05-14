



Стычки из-за открытия посольства США в Иерусалиме - 41 погибший - 14.05.2018 17:16

Официальное открытие посольства США, перенесенного из Тель-Авива в Иерусалим, состоялось 14 мая. Отметим, что открытие ведомства было приурочено к 70-летию со дня основания еврейского государства.

В торжественной церемонии открытия приняла участия дочь и советник президента США Иванка Трамп и старший советник президента, супруг Иванки Джаред Кушнер. Собственно, Трамп не присутствовал на церемонии лично, а лишь выступил по видеосвязи перед гостями. Президент США подчеркнул, что США намерены достичь крепкого мира открытием посольства в Иерусалиме. Трамп подчеркнул, что Израиль является суверенным государством, которое вправе само определиться со своей столицей.

В делегации, которая принимала участие в торжественном открытии ведомства, также приняли участие заместитель госсекретаря Джон Салливан и министр финансов США Стивен Мнучин.

По причине открытия посольства на границе Сектора Газа с Израилем произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими силовиками. В результате столкновения погиб 41 палестинец. Также сообщается о более 1600 раненных лицах.

Протестующие пытались повредить ограду на границе, жгли автомобильные шины. Против них израильские военные применили слезоточивый газ, а также оружие.

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