



Японцы создали прозрачное безалкогольное пиво - 14.05.2018 16:23

Если вы очень любите пиво и не можете представить жизни без него, что готовы пить его даже на работе, для вас в Японии был создан напиток All-Free All-Time.

Напиток абсолютно прозрачен, и по внешнему виду практически неотличим от простой воды в бутылках. Потому наслаждаться любимым напитком теперь можно и в офисе, и даже на деловой встрече.

В Японии ранее предлагали безалкогольное пиво All-Free, кототорое также было диетическим - без калорий. Однако, с пивом его роднил желтоватый цвет. В компании пошли дальше и решили позволить желающим без смущения пить пиво на работе, сделав его полностью прозрачным. Такое пиво получило название All-Free All-Time - безалкогольное пиво без калорий, пить которое можно когда угодно и где угодно.

В проморолике отмечается, что такое пиво можно пить и на работе, и во время бизнес-ланча и даже деловой встречи, а также после тренировки.

Также производители отметили, что несмотря на все лишения, напиток все же сохранил аромат традиционного пива. При этом, икто не берется предугадать реакцию окружающих на запах пива.

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