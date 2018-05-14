Японцы создали прозрачное безалкогольное пиво

- 14.05.2018 16:23
Японцы создали прозрачное безалкогольное пиво

Если вы очень любите пиво и не можете представить жизни без него, что готовы пить его даже на работе, для вас в Японии был создан напиток All-Free All-Time.

Напиток абсолютно прозрачен, и по внешнему виду практически неотличим от простой воды в бутылках. Потому наслаждаться любимым напитком теперь можно и в офисе, и даже на деловой встрече.

В Японии ранее предлагали безалкогольное пиво All-Free, кототорое также было диетическим - без калорий. Однако, с пивом его роднил желтоватый цвет. В компании пошли дальше и решили позволить желающим без смущения пить пиво на работе, сделав его полностью прозрачным. Такое пиво получило название All-Free All-Time - безалкогольное пиво без калорий, пить которое можно когда угодно и где угодно.

В проморолике отмечается, что такое пиво можно пить и на работе, и во время бизнес-ланча и даже деловой встречи, а также после тренировки. 

Также производители отметили, что несмотря на все лишения, напиток все же сохранил аромат традиционного пива. При этом, икто не берется предугадать реакцию окружающих на запах пива.

Платиновая Буковина

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