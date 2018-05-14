



В Черновцах зафиксирован случай заболевания ботулизмом - 14.05.2018 16:03

Первый в нынешнем году в Черновицкой области, а также первый за несколько лет в Черновцах случай заболевания ботулизмом был зафиксирован в мае 2018 года.

Информацию об этом подтвердили в Черновицком областном лабораторном центре.

Как отмечается, причина заболевания - утребление в быту мясной консервы домашнего производства.

В Черновицкой области в 2017 году было зафиксировано три случая заболевания ботулизмом в быту. Случаи пришлись на Сторожинецкий, Герцаевский и Кицманский районы области. Заболевание было вызвано также употреблением консервы домашнего производства, а именно - мясного паштета.

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