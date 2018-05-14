



Перевозчики Черновцов объявили о прекращении движения с 15 05 2018 - 14.05.2018 15:16

Глава Ассоциации перевозчиков Черновцов Николай Альбота сообщил, что перевозчики единогласно приняли решение о прекращении движения со вторника, 15 мая. Возобновить нормальную работу предприниматели намерены только после того, как будет принято решение о повышении тарифа на проезд до 5 гривен.

Альбота отметил, что представители городских властей за два месяца пообещали рассчитать экономически обоснованный тариф, но у перевозчиков даже не принимают документы.

Глава Ассоциации перевозчиков Черновцов отметил, что только его предприятие-перевозчик имеет долг в размере 800 тысяч гривен. Из-за задолженности растут долги за топливо, не хватает средств, чтобы выдать водителям аванс.

Сообщение о прекращении работы транспорта появилось в черновицких маршрутках. В тексте предупреждений отмечено, что перевозчики при нынешнем тарифе не в силах покупать по нынешним ценам запчасти и топливо, обновлять транспорт и повышать работникам зарплату. Акцию с прекращением движения с 15 мая отмечают как бессрочную.

К слову, плановое заседание исполнительного комитета Черновицкого городского совета запланировано на 10:00 15 мая. Как отметил заместитель городского головы Владимир Середюк, тариф на проезд в Черновцах является одним из вопросов для рассмотрения на заседании.

Платиновая Буковина, Черновцы

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