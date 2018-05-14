



Чернівецькі полісмени затримали крадіїв з авто - 14.05.2018 14:39

Викрадене майно зловмисники здавали до ломбардів та продавали на вулицях міста незнайомим особам.



Поліцейські Чернівецького відділу поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів задокументували злочинну діяльність двох 23-річних чернівчан, котрі вчиняли крадіжки з транспортних засобів.

Маючи кримінальне минуле за крадіжки, порушники продовжили свої злочинні діяння. До скоєння злочинів крадії готувалися ретельно. Блукаючи у нічний час різними вулицями міста, крадії спочатку підбирали автівки.

В подальшому за допомогою викрутки зловмисники відкривали двері автомобіля та вчиняли крадіжки. З автівок порушники викрадали автомагнітоли та акумуляторні батареї. Після чого на наступний день після крадіжки вони збували викрадене. Отримані гроші незаконним шляхом зловмисники ділили порівну між собою. Поліцейські встановили причетність порушників до 4 таких крадіжок.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадіям оголошено підозру у вчиненні злочинів. Поліцейські перевіряють зловмисників до вчинення інших злочинів на території обласного центру. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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