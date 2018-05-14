



Ради работы в рекламном агентстве британка превратилась в статую - 14.05.2018 12:46

Британка Джейн Делани, выпускница университета Глостершира, неоднократно ходила на собеседования в рекламное агенство McCann в Бристоле. Однако каждое интервью завершалось неудачей. Девушка решила сменить тактику, и ради работы своей месты стала... статуей.

Однажды Джейн услышала об обсуждении сотрудников компании скульптуры с Уолл-Стрит. В прошлом году там была установлена скульптура смелой девочки, остановившей разъяренного быка. Юная девочка символизирует бесстрашную борьюу женщин с корпоративным капитализмом. Дело в том, что об установке памятника договорились именно в компании McCann.

Так, британка отправила руководству McCann сообщение, что утром в назначенный день их ожидает сюрприз. Девушка выкрасила свое тело, волосы и одежду золотой краской, чтобы достичь максимального сходства со скульптурой с Уолл-Стрит, положила перед собой табличку с надписью "Знайте силу женщине в рекламе" и заняла соответствующую позу. Неподвижно девушка простояла около двух часов.

Практически сразу после начала необычной акции "скульптуру" окружили прохожие. В числе наблюдателей оказался также директор рекламной компании. По словам руководителя McCann Энди Рейда, девушка продемонстрировала необыкновенную смелость и умение выделиться из толпы. В итоге мисс Делани своего добилась - ее приняли в фирму на стажировку на месяц.

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