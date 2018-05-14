На юг Франции обрушились сильные снегопады

- 14.05.2018 12:34
На юг Франции обрушились сильные снегопады

Во Франции в прошлое воскресенье, 13 мая, выпали рекордные осадки - имел место сильный снегопад.

По причине осадков на юге страны, в особенности, в регионах Лозер, Ардеш, Верхняя Луара и Канталь. был объявлен предпоследний - оранжевый - уровень опасносьти.

Согласно информации от французской национальной метеорологической службы, снег местами до сих пор идет на высоте более 1000 метров. На этой отметке выпало до 10 сантиметров снега, и порядка 35 сантиметров - на высоте 1300 метров.

Такие сильные снегопады, тем более, в мае, могут принести массу неприятностей местным фермерам. Снегоуборочная техника работает на улицах городов. Местным жителям рекомендуют без лишней необходимости не покидать дома, чтобы переждать непогоду. Между тем, по метеопрогнозам эти осадки вряд ли будут единственными - снегопады ожидаются и в дальнейшем.

Платиновая Буковина

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