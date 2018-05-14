Ученые намерены вырастить мозг неандертальца

- 14.05.2018 12:15
Ученые намерены вырастить мозг неандертальца

Палеогенетики заявляют, что в ближайшее время планируется создание миниатюрных подобий мозга неандертальцев для проведения исследований. Ученые отмечают, чо для этого планируется использовать стволовые клетки с ДНК, в которой присутствует "неандертальская" составляющая.

По словам Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге, задача данного исследования состоит в проверке различий или совпадений в работе нейронов людей и неандеральцев. Если такие различия имеются, то можно будкет открыть истоки уникальных черт, благодаря которым Homo sapiens смогли выжить.

В 2009 году Паабо вместе с командой ученых восстановили и расшифровали геном неандертальцев, что позволило выявить контакты неандертальцев с предками человека. Также они оставили в человеческой ДНК след в виде собственных генов - от 2 до 4%. Также стало известно о том, что с помощью части этих генов кроманьонцы смогли обзавестись сильным иммунитетом и другими чертами, позволившими приспособиться к суровым условиям жизни на севере.

В дальнейшем удалось установить  некоторые другие образцы ДНК неандертальцев. Это показало, что популяция Homo neanderthalensis была небольшой. Это позволило ученым предположить, что неандертальцы скорее просто выродились и утратили способности адаптироваться к новой среде, нежели погибли в результате столкновений с кроманьонцами. Ряд открытий в области палеогенетики, совершенных в недавнее время, показывает, что в умении изготавливать каменные инструменты и оружие неандертальцы не уступали кроманьонцам и, скорее всего, могли говорить. Потому вряд ли первое население Европы вымерло из-за недостатка социальных навыков и менее развитого интеллекта.

Ученые планируют создать небольшие аналоги мозга неандертальцев, размер которого не будет превышать несколько сантиметров. В качестве материала будут использованы стволовые клетки человека с включением генов неандертальцев, которые отвечают за развитие нервной системы. Паабо отметил, что в лаборатории аналогичные опыты проводились на зародышах мышей и лягушек, в геном которых включались гены, отвечаютщие за рецепторы боли и структуру черепа.

Новый проект обещает стать более громким. На создание органоидов из стволовых клеток уйдет порядка 9 месяцев. Включение неандертальской ДНК позволит внести серьезные ихменения в работу нервных клеток и формирование их связей между собой. Паабо надеется отыскать намек на формирование более длинных сетей синапсов, что позволит отыскать причины отличий в работе головного мозга.

Палеогенетик утверждает, что кроманьонцы и неандертальцы находились на различных уровнях развития, что и намерен доказать. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: мозг неандертальца, исследования мозга предков человека, палеогенетика

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